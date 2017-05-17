Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в Капотне

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха, взятые на территории района Капотня, после данных Мосэкомониторинга о превышении сероводорода в воздухе, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"В связи с информацией, размещенной на официальном сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг" о превышениях содержания сероводорода в воздухе на территории района "Капотня",… организован выезд специалистов… для отбора проб атмосферного воздуха с последующим его исследованием на содержание сероводорода… В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных проб воздуха", — говорится в сообщении.

Станция автоматического контроля Мосэкомониторинга в районе Капотня на юго-востоке Москвы в ночь на среду зафиксировала превышение в 51 раз предельно допустимой суточной концентрации (ПДК) сероводорода. При этом в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что мобильные лаборатории ведомства и Росгидромета не зафиксировали превышений концентрации сероводорода в Капотне. Как подчеркнули в ведомстве, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга.