Экс-сотруднице полиции в Кузбассе дали два года условно за избиение девочки

КЕМЕРОВО, 17 мая — РИА Новости. Суд в Кемеровской области признал бывшую сотрудницу полиции виновной в истязании девочки-подростка, которую она закрыла в помещении и несколько часов избивала за якобы распространяемые про нее слухи, и приговорил к двум годам лишения свободы условно, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел осенью 2016 года. Знакомые осужденной сообщили, что одна девочка распространяет про нее ложную информацию. Несмотря на должностное положение, женщина решила проучить ее. Зная, что девочка часто бывает на одной из автомобильных стоянок, в помещении, где отдыхают водители большегрузных автомобилей, она ее там подкараулила и предложила ей поговорить.

"Под этим предлогом она закрылась с потерпевшей в помещении и на протяжении нескольких часов не выпускала девочку, била ее по разным частям тела, канцелярским ножом попыталась обрезать ей волосы. В какой-то момент потерпевшая смогла увернуться и убежать. О произошедшем она сообщила по телефону матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Сотрудница полиции стала фигуранткой уголовного дела по статье "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего". В рамках расследования проведен комплекс судебных экспертиз. В частности, нейролингвистическая экспертиза показала, что потерпевшая говорит правду, а обвиняемая, наоборот, вводит следствие в заблуждение, отметили в СУ СК.

Также в рамках расследования уголовного дела при оперативном содействии сотрудников ОРЧ собственной безопасности ГУМВД по Кемеровской области установлено, что обвиняемая пыталась оказывать давление на свидетелей, просила давать показания в ее пользу.

"Со следствием женщина не сотрудничала, вину не признала. Приговором суда уже бывшей сотруднице полиции одного из территориальных отделов ГУМВД назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", — добавили в ведомстве.