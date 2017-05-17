Охранники Эрдогана подрались с протестующими в Вашингтоне

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Вашингтоне сотрудники службы охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вступили в драку с протестующими против визита турецкого лидера в США, пишет Guardian.

Накануне противники Эрдогана собрались у резиденции посла Турции. "По словам очевидцев, между охранниками турецкого лидера и демонстрантами, которые несли флаг Рабочей партии Курдистана (РПК), завязалась драка.

Раннее сообщалось, что в результате столкновений у резиденции девять пострадавших были доставлены в больницу, еще двоих задержала полиция.

Накануне Эрдоган провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Визит турецкого президента проходит на фоне противоречий между двумя странами, обострившихся в связи с недавним решением Дональда Трампа вооружить сирийских курдов, ведущих борьбу против группировки ИГ*. В Анкаре полагают, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

*Террористическая организация, запрещенная в России