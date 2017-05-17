Суд признал законным арест Азимова по делу о взрыве в метро Петербурга

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (584)

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест гражданина Киргизии Акрама Азимова, который является фигурантом дела о теракте в метро Санкт-Петербурга.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", — огласил решение судья.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Азимова, которая заявляла о невиновности своего подзащитного и просила освободить его.

Всего в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны 11 человек: шестеро в Санкт-Петербурге и пятеро — в Москве. Среди них и братья Аброр, которого следствие считает одним из организаторов теракта, и Акрам Азимовы.

По данным следствия, Акрам Азимов получил в Турции деньги для совершения теракта, а затем перевел их смертнику Акбаржону Джалилову. Кроме того, следователи считают, что мужчина занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли приехать в Россию.

Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел 3 апреля. Позднее еще одну самодельную бомбу нашли на станции "Площадь Восстания".

По последним данным, в результате теракта погибли 16 человек, в том числе и смертник Джалилов.