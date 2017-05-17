Суд признал законным арест Азимова по делу о взрыве в метро Петербурга
14:4517.05.2017
(обновлено: 15:08 17.05.2017)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест гражданина Киргизии Акрама Азимова, который является фигурантом дела о теракте в метро Санкт-Петербурга.
"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", — огласил решение судья.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Азимова, которая заявляла о невиновности своего подзащитного и просила освободить его.
Всего в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны 11 человек: шестеро в Санкт-Петербурге и пятеро — в Москве. Среди них и братья Аброр, которого следствие считает одним из организаторов теракта, и Акрам Азимовы.
По данным следствия, Акрам Азимов получил в Турции деньги для совершения теракта, а затем перевел их смертнику Акбаржону Джалилову. Кроме того, следователи считают, что мужчина занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли приехать в Россию.
Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел 3 апреля. Позднее еще одну самодельную бомбу нашли на станции "Площадь Восстания".
По последним данным, в результате теракта погибли 16 человек, в том числе и смертник Джалилов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВо многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
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