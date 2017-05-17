Уровень сероводорода в Капотне в шесть раз превышает норму

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Предельно допустимая концентрация сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы к 12.00 среды снизилась, однако по-прежнему превышала норму предельно допустимой максимальной разовой концентрации (ПДК м.р.) почти в 5,87 раза, следует из данных ГПБУ "Мосэкомониторинг".

В 1.00 (мск) среды станция автоматического контроля в районе Капотня зафиксировала аномальное превышение предельно допустимой суточной концентрации сероводорода в воздухе — до 51, 4 ПДК м.р.

В понедельник жители района также жаловались на неприятный запах.

Вместе с тем, мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета не зафиксировали превышений предельно допустимой концентрации сероводорода в Капотне, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга, прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве. ГУ МЧС по Москве направил информацию о неисправности в предприятие, которое должно провести его проверку.

По последним данным "Мосэкомониторинга", к 12.00 концентрация сероводорода постепенно снижается, однако по-прежнему отмечается скачком в 5,87 ПДК м.р.

Ранее аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода было зафиксировано в Орехово-Борисово Южное, концентрация вещества на Гурьевском проезде была превышена в 17 раз.

Помимо этого, ранее уровень сероводорода был превышен в Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомском и Царицыно.