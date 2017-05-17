Росприроднадзор проверит очистное оборудование МНПЗ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Инспекторы Росприроднадзора работают на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (АО "Газпромнефть-МНПЗ") после сообщений о выбросах сероводорода в атмосферный воздух в Капотне, проверяют состояние газоочистного оборудования, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Ранее в пресс-службе ГУМЧС России по Москве заявили, что мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета не зафиксировали превышений предельно допустимой концентрации сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы.

"По данным стационарного поста Мосэкомониторинга, в Капотне допустимая концентрация сероводорода в период с 2.00 до 3.00 17.05.17 была превышена более чем в 50 раз. В настоящее время инспекторы Росприроднадзора работают на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (АО "Газпромнефть-МНПЗ") как предприятия, являющегося источником выбросов сероводорода в атмосферный воздух", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы дадут оценка состоянию газоочистного оборудования завода и соответствию экологическим требованиям проводимым на заводе работам по реконструкции.

В пресс-службе напомнили, что выбросы сероводорода также были зафиксированы ночью 14 мая, тогда Мосэкомониторинг зафиксировал 17-ти кратное превышение по сероводороду.

По результатам проверки, в случае выявления причастности МНПЗ к загрязнению атмосферного воздуха будет принято процессуальное решение согласно законодательству.