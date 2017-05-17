Работников омского детдома наказали после отравления воспитанников бензином

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Девять работников Артынского детского дома в Омской области, где в феврале семеро детей надышались парами бензина, привлечены к дисциплинарной ответственности, должностное лицо оштрафовано, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

"К дисциплинарной ответственности привлечены девять работников образовательного учреждения, в том числе воспитатель, не обеспечивший контроль за поведением учащихся, ответственное должностное лицо также привлечено к административной ответственности в виде штрафа", — говорится в сообщении.

Установлено, что 25 февраля семь воспитанников детдома, находясь на территории хоккейной коробки в селе Артын, надышались парами бензина. Детей с признаками отравления доставили в больницу, сейчас угрозы их жизни и здоровью нет, сообщает Генпрокуратура. По данным ведомства, ЧП произошло из-за того, что дети могли бесконтрольно находиться за пределами учреждения.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки были найдены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, превышено допустимой число детей в двух группах, не соблюдается температурный режим в помещениях детского дома, надлежащим образом не оборудованы санитарные узлы, а также специальные комнаты для хранения уборочного инвентаря.

Сообщается, что прокурор Муромцевского района Омской области внес директору Артынского детского дома представление, а также вынес постановление о возбуждении в отношении ответственного должностного лица дела об административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".