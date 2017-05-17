В Волгограде прокуратура принимает обращения пострадавших при взрыве газа

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Прокуратура Волгоградской области открыла временную приемную для жильцов дома, обрушившегося после взрыва бытового газа в Волгограде, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что обращения жильцов обрушившегося дома принимают в школе №106 и в прокуратуре Советского района.

"Прокуратурой Волгоградской области в целях оказания правовой помощи организована временная приемная для граждан, пострадавших в результате взрыва в многоквартирном жилом доме №60 по проспекту Университетскому Волгограда", – говорится в сообщении.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Погибли 4 человека, 11 госпитализированы. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.