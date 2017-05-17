В Волгограде прокуратура принимает обращения пострадавших при взрыве газа
СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Прокуратура Волгоградской области открыла временную приемную для жильцов дома, обрушившегося после взрыва бытового газа в Волгограде, говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обращения жильцов обрушившегося дома принимают в школе №106 и в прокуратуре Советского района.
"Прокуратурой Волгоградской области в целях оказания правовой помощи организована временная приемная для граждан, пострадавших в результате взрыва в многоквартирном жилом доме №60 по проспекту Университетскому Волгограда", – говорится в сообщении.
Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Погибли 4 человека, 11 госпитализированы. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.
В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.