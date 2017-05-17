В Югре первоклассник спас друга, попавшего в канализационную шахту

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая — РИА Новости. В Кондинском районе ХМАО мальчик спас друга, угодившего в канализационную шахту с 8-метровой высоты, сообщает пресс-служба окружного управления МВД.
Вскоре сотрудники МВД выяснили, что двое первоклассников гуляли во дворе дома, пока один из них, увидев металлический люк, не решил прыгнуть на него. В этот момент крышка люка проломилась, и мальчик провалился.
"Ребенок упал с 8-метровой высоты. Второй подросток, не растерявшись, побежал во двор и стал звать на помощь взрослых. Со слов правоохранителей и медиков, только вовремя оказанная помощь спасла ребенку жизнь. В канализационной шахте стояла вода, а от оторванного люка над головой ребенка висел тяжелый металлический крюк, который мог упасть на него в любой момент", — прокомментировали в управлении МВД.
Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции оценят действия коммунальщиков, ответственных за техническое обслуживание территории, на которой произошел инцидент.