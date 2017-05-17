Жителя Новокузнецка будут судить за избиение сотрудницы скорой помощи

КЕМЕРОВО, 17 мая — РИА Новости. Тридцатилетний житель Новокузнецка предстанет перед судом за то, что в пьяном виде напал на сотрудниц скорой медицинской помощи и серьезно избил фельдшера, сообщает пресс-служба главка МВД по Кемеровской области.
"По прибытии медиков мужчина тяжело дышал и хрипел. Одна из фельдшеров попыталась привести его в чувства при помощи нашатырного спирта. Однако мужчина вскочил и напал на сотрудниц скорой. Опасаясь за свои жизни, женщины выбежали из квартиры. Обвиняемый догнал одну из них на лестничной площадке, схватил за башлык куртки и повалил на пол, после чего нанес ей телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Сотрудницу скорой помощи госпитализировали. По заключению экспертов, в результате нападения 49-летняя женщина получила ушиб левого предплечья и закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением отломков.
Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести, которое вместе с обвинительным актом направлено в суд. Согласно санкциям статьи обвинения, агрессивному пациенту теперь грозит до 3 лет лишения свободы.
В январе этого года глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов". Всем следственным подразделениям СК поручено незамедлительно реагировать на каждый подобный случай и принимать соответствующие меры.