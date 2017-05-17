Жителя Новокузнецка будут судить за избиение сотрудницы скорой помощи

КЕМЕРОВО, 17 мая — РИА Новости. Тридцатилетний житель Новокузнецка предстанет перед судом за то, что в пьяном виде напал на сотрудниц скорой медицинской помощи и серьезно избил фельдшера, сообщает пресс-служба главка МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в октябре 2016 года. Полицейским сообщили, что бригаде скорой требуется помощь. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка выяснили, что врачей вызвала супруга обвиняемого: ее муж отравился алкоголем. Когда медики оказывали помощь мужчине, он избил одну из них.

"По прибытии медиков мужчина тяжело дышал и хрипел. Одна из фельдшеров попыталась привести его в чувства при помощи нашатырного спирта. Однако мужчина вскочил и напал на сотрудниц скорой. Опасаясь за свои жизни, женщины выбежали из квартиры. Обвиняемый догнал одну из них на лестничной площадке, схватил за башлык куртки и повалил на пол, после чего нанес ей телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Сотрудницу скорой помощи госпитализировали. По заключению экспертов, в результате нападения 49-летняя женщина получила ушиб левого предплечья и закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением отломков.

Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести, которое вместе с обвинительным актом направлено в суд. Согласно санкциям статьи обвинения, агрессивному пациенту теперь грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за посягательство на жизнь медицинского работника при исполнении им своих обязанностей. Документ предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок.

В январе этого года глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов". Всем следственным подразделениям СК поручено незамедлительно реагировать на каждый подобный случай и принимать соответствующие меры.