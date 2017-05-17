Уроженца Узбекистана подозревают в убийстве подростка в Подмосковье

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ранее судимый уроженец Узбекистана задержан по подозрению в убийстве 14-летнего подростка в подмосковном Орехово-Зуево, мужчина дал признательные показания, сообщает ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, 9 мая в правоохранительные органы Орехово-Зуевского района поступила информация о пропаже 14-летнего местного жителя. По этому факту возбудили дело об убийстве. Позднее тело погибшего было обнаружено в яме во 2-м Огородном проезде города Орехово-Зуево.

"Была установлена причастность к убийству подростка 33-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что задушил ранее не знакомого ему подростка в ходе ссоры после употребления спиртных напитков, а после убийства закопал его тело рядом с бытовкой, в которой временно проживает", — говорится в сообщении.

По данным СК, а ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.