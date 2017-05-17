Власти заявили, что пострадавшую часть дома в Волгограде сохранить нельзя

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Пострадавшую в результате взрыва часть дома в Волгограде сохранить не удастся, к вечеру ожидается предварительное заключение экспертов по всему зданию, сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба губернатор региона Андрей Бочаров.

Он пояснил, что даже при визуальном осмотре замечены серьезные дефекты как в самом здании, так и в фундаменте, и в стенах.

"Сегодня в 15:00 будет принято решение о первой части здания, где произошел взрыв, это третий и четвертый подъезды. И к 22:00 мы постараемся предварительно получить заключение по оставшейся второй части здания. По итогам, результатам экспертов будет принято решение. Что касается третьего и четвертого подъездов, мала вероятность их сохранения. Что касается второй части здания, для этого необходимы дополнительные изыскания", — отметил Бочаров.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. Погибли четыре человека, 11 госпитализировано. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.