Первые данные работы комплекса "Струна" в Волгограде ожидают к вечеру среды
СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Первые данные работы комплекса "Струна" в Волгограде, где произошло обрушение части жилого дома, ожидаются к вечеру среды, сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба на месте происшествия начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.
Как сообщалось ранее, поисковая часть операции на месте обрушения жилого дома в Волгограде завершена. Спасатели и полиция начали пускать жильцов не пострадавшей части дома в квартиры за вещами. При этом разбор завалов временно приостановлен из-за угрозы обрушения конструкций.
"За ночь состояние здания заметно ухудшилось по многим позициям, сегодня есть реальная угроза обрушения конструкций. Комплекс "Струна" (призванный оценить пригодность здания для дальнейшей эксплуатации) работает полноценно, к 18:00 ожидаются первые результаты", — пояснил Одер.
Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. Погибли четыре человека, 11 госпитализировано. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.
В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.