Первые данные работы комплекса "Струна" в Волгограде ожидают к вечеру среды

Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Первые данные работы комплекса "Струна" в Волгограде, где произошло обрушение части жилого дома, ожидаются к вечеру среды, сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба на месте происшествия начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.

Как сообщалось ранее, поисковая часть операции на месте обрушения жилого дома в Волгограде завершена. Спасатели и полиция начали пускать жильцов не пострадавшей части дома в квартиры за вещами. При этом разбор завалов временно приостановлен из-за угрозы обрушения конструкций.

"За ночь состояние здания заметно ухудшилось по многим позициям, сегодня есть реальная угроза обрушения конструкций. Комплекс "Струна" (призванный оценить пригодность здания для дальнейшей эксплуатации) работает полноценно, к 18:00 ожидаются первые результаты", — пояснил Одер.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. Погибли четыре человека, 11 госпитализировано. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.