В Кемеровской области почти восемь тысяч человек остались без света

Монтажники во время проведения работ. Архивное фото

Монтажники во время проведения работ. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Около 7,5 тысячи человек остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, связанных с плохой погодой в Кемеровской области, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"17 мая с 10.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (снег, ветер с порывами до 20 м/с) на территории Кемеровской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Сибири" — "Кузбассэнерго-РЭС")", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 13 бригад в составе 32 человека и 14 единиц специальной техники.

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