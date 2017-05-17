В Кемеровской области почти восемь тысяч человек остались без света
12:5617.05.2017
(обновлено: 12:58 17.05.2017)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Около 7,5 тысячи человек остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, связанных с плохой погодой в Кемеровской области, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
"17 мая с 10.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (снег, ветер с порывами до 20 м/с) на территории Кемеровской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Сибири" — "Кузбассэнерго-РЭС")", — говорится в сообщении.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 13 бригад в составе 32 человека и 14 единиц специальной техники.
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