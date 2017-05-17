В Москве раскрыли банду, подозреваемую в "подставных" ДТП с пешеходами

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники московского уголовного розыска пресекли деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в организации подставных ДТП с пешеходами, сообщает ГУ МВД по Москве.

"В полицию стали поступать сообщения от граждан о том, что неизвестные имитируют факт ДТП, а именно наезд на пешехода с последующими угрозами в адрес водителей и требованием оплатить имущественный ущерб… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила журналистам руководитель пресс-центра ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Как было установлено, участники преступной группы загораживали автомобилем обзор участникам дорожного движения, после чего один из них кидал в проезжающий автомобиль твердый предмет, чтобы сымитировать звук, который похож на звук в ситуации с наездом на пешехода.

"После остановки автомобиля лжепотерпевший прикидывался пострадавшим от ДТП, жаловался на нестерпимую боль в левой руке, демонстрируя разбитые наручные часы известной марки… он представлялся высокопоставленным чиновником и, угрожая водителю автомобиля, требовал возмещение ущерба от повреждения дорогостоящих часов… преступник имитировал звонок в салон элитных часов, описывал их повреждения и после фиктивного разговора объявлял примерную стоимость ремонта — 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения денег, преступник скрывался в неизвестном направлении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники столичного уголовного розыска задержали четырех подозреваемых, двое из них оказались уроженцами Архангельской области, двое других иностранцы, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

"При проведении личного досмотра у подозреваемых обнаружено и изъято 180 тысяч рублей, более 5 тысяч долларов США, разбитые наручные часы…, подложное удостоверение сотрудника правоохранительных органов с фотографией одного из задержанных. В ходе проведения обысков по месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, личные записи, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанных", — добавили в столичном МВД.