Скончался руководитель представительства МИД во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Скончался руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Игорь Агафонов, сообщила администрация Приморья.

"Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выразил соболезнования в связи с безвременным уходом из жизни руководителя представительства МИД во Владивостоке Игоря Владимировича Агафонова", — говорится в сообщении.

По словам губернатора, это огромная потеря для всего дипломатического корпуса России. "Много лет этот энергичный и целеустремленный человек неотступно отстаивал интересы России на Тихом океане. Огромный личный вклад Игорь Владимирович внес в развитие международных связей и укрепление внешнеэкономического потенциала Приморья", — цитирует слова Миклушевского пресс-служба администрации.

По информации на сайте представительства МИД во Владивостоке, Агафонов состоял на дипломатической службе с 1995 года. Работал на различных должностях в представительстве МИД России во Владивостоке и посольстве РФ в КНДР.