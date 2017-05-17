В Иваново неизвестные украли деревья с аллеи, высаженной ко Дню Победы

ВОРОНЕЖ, 17 мая — РИА Новости. Неизвестные украли 18 саженцев на Аллее Славы в Иваново, которые были посажены ко Дню Победы, сообщила в среду горадминистрация, добавив, что мэрия города решила восстановить аллею за свой счет.

Более 400 жителей Иваново высадили 6 мая в Московском микрорайоне 600 молодых деревьев и кустарников. Саженцы город получил за победу в конкурсе "Аллея Славы". Утром следующего дня местные жители заметили, что пропало несколько саженцев. На протяжении нескольких дней исчезли 18 можжевельников и туй.

"По факту причинения ущерба городским зеленым насаждениям подготовлено заявление, которое будет направлено в правоохранительные органы. Вне зависимости от того, что дерево посажено лишь день назад, все они находятся под охраной государства как часть городской экосистемы. На такие факты мы обязаны реагировать", — цитирует мэрия начальника управления благоустройства Никиту Воронова.

По данным горадминистрации, по факту хищения деревьев может быть возбуждено уголовное дело.

Как пояснил РИА Новости представитель мэрии, городская администрация решила за свой счет высадить новые деревья взамен исчезнувших.

В конкурсе "Аллея Славы", который был организован столичным питомником растений "ЭкоПлант", участвовали жители более чем 3 тысяч населенных пунктов со всей России. На сайте акции за Иваново проголосовали свыше 100 тысяч человек. Как отмечают городские власти, это второй результат конкурса, и больше голосов было отдано только за Москву.