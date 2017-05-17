Под Тюменью выявили хищение пожертвований на лечение детей в миллион рублей

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правоохранители совместно с Минздравом РФ выявили хищение более одного миллиона рублей из пожертвований на лечение тяжелобольных детей в Тюменской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России организована процессуальная проверка по факту хищения более одного миллиона рублей, собранных благотворительной организацией на лечение тяжелобольных детей", — приводятся слова Волк на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что сотрудниками МВД России совместно с Минздравом России установлено, что в 2014-2016 годах заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы в рамках программы по спасению тяжелобольных детей направлял в благотворительную организацию недостоверные сведения о потребности в дорогостоящем медоборудовании.

Отмечается, что фонд оплатил специализированные медсредства для проведения операций по коррекции сколиотической деформации у детей, которые злоумышленник использовал не по назначению, извлекая выгоду в своих целях.

По данному факту возбуждено дело по статье "мошенничество".