Под Тюменью выявили хищение пожертвований на лечение детей в миллион рублей

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правоохранители совместно с Минздравом РФ выявили хищение более одного миллиона рублей из пожертвований на лечение тяжелобольных детей в Тюменской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сообщается, что сотрудниками МВД России совместно с Минздравом России установлено, что в 2014-2016 годах заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы в рамках программы по спасению тяжелобольных детей направлял в благотворительную организацию недостоверные сведения о потребности в дорогостоящем медоборудовании.
Отмечается, что фонд оплатил специализированные медсредства для проведения операций по коррекции сколиотической деформации у детей, которые злоумышленник использовал не по назначению, извлекая выгоду в своих целях.
По данному факту возбуждено дело по статье "мошенничество".