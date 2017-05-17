СМИ сообщили о "темном юридическом прошлом" Вороненкова

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Убитый в Киеве бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков несколько лет работал в военной прокуратуре и ФСКН, не имея высшего юридического образования. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в следствии.
При этом документы о юридическом образовании он показал работодателям только в феврале 1996 года, предоставив диплом Рязанского государственного университета имени Есенина. Следствие установило, что вместо положенных пяти лет Вороненков проучился в этом вузе всего три месяца, что, тем не менее, не помешало ему защитить сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации.
Также оказалось, что при поступлении на юридический факультет в Рязани он прилагал справку об окончании в 1994 году Петрозаводского госуниверситета. Однако в вузе рассказали, что Вороненков никогда не посещал учебное заведение.
Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.