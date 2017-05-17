Под Владимиром в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

ВОРОНЕЖ, 17 мая — РИА Новости. "Газель" врезалась в автобус MAN во Владимирской области, в результате чего травмы получили водитель и пять пассажиров иномарки, сообщает в среду региональное управление МВД.

Авария произошла около 7.15 мск в среду на 45 километре автодороги "Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский" в Юрьев-Польском районе.

"По предварительным данным, 25-летний житель города Кольчугино, управляя автомобилем "Газель", при проезде закругления дороги вправо, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом MAN под управлением 53-летнего жителя Юрьев-Польского района", — говорится в сообщении.

В результате пострадали водитель автобуса и пять пассажиров в возрасте от 22 до 46 лет. Как отмечает полиция, все они — жители города Юрьев-Польский и одноименного района.

"На месте пострадавшим была оказана необходимая помощь прибывшей бригадой скорой медицинской помощи", — информирует полиция.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.