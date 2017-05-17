Замглавы администрации Жуковского подозревают в получении взятки

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Заместитель руководителя администрации подмосковного Жуковского задержан по подозрению в вымогательстве и получении взятки в 520 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в пресс-службе округа сообщили РИА Новости, что в подмосковном Жуковском задержан заместитель руководителя администрации городского округа Павел Соболев.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя администрации городского округа Жуковский по признакам преступления… "получение взятки в крупном размере, с вымогательством", — говорится в сообщении.

Как установлено следствием, с 10 апреля по 15 мая 2017 года чиновник под угрозой создания препятствий деятельности коммерческой организации получил от ее представителя взятку в размере 520 тысяч за покровительство.

Отмечается, что в настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос о его аресте.