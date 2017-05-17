Жильцы обрушившегося дома в Волгограде смогут забрать вещи из квартир

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СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Полиция и МЧС обеспечат жильцам обрушившегося дома в Волгограде доступ в квартиры для сбора личных вещей, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

Он уточнил, что спасательная операция на месте происшествия завершена, разбор завалов временно приостановлен из-за аварийного состояния обрушившейся части дома.

"В 12 часов начнется доступ людей в сопровождении сотрудников следственных органов, полиции и МЧС для того, чтобы взять личные вещи и вещи первой необходимости. В разрушенный третий и пострадавший четвертый подъезды доступ не будет производиться из-за аварийного состояния конструкций", — пояснил собеседник агентства.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. Погибли четыре человека, 11 госпитализировано. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.