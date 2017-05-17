В Екатеринбурге вынесли приговор по "делу Тропиканки"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу обвиняемых в убийствах трех человек ради кредитных денег в поселке Нейво-Шайтанском, сообщает в среду Свердловский областной суд.

На скамье подсудимых оказались Наталья Глаголева, Светлана Степенько (прозвище Тропиканка), Илья Муравьев и Вячеслав Неглец. Первую признали виновной в мошенничестве, а остальных — в мошенничестве и убийствах. По версии следствия, злоумышленники оформляли на бездомных кредиты, после чего деньги забирали, а своих жертв убивали.

"По приговору суда Степенько проведет в колонии общего режима 13 лет шесть месяцев, Илья Муравьев 19 лет и один месяц в колонии строгого режима, Вячеслав Неглец – 16 лет и один месяц в колонии строгого режима. После освобождения им будет ограничена свобода сроком на два года. Наталья Глаголева приговорена к двум годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства", — уточняет суд.