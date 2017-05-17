В Волгограде следователи допросили более 80 человек по делу о взрыве газа
СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Следователи допросили более 80 человек, в том числе 57 пострадавших по делу о взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону.
Как сообщалось ранее, по подозрению в совершении преступления по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц" задержаны трое: владелец торгового павильона, его отец, нанявший работника для несанкционированных работ, а также сам работник. По местам их жительства уже проведены обыски, в ходе которых следователями изъята документация на ведение предпринимательской деятельности, а также ноутбук и черновые записи работника, в которых имеется информация о ранее проводимых им аналогичных работах.
"Всего в рамках расследования уголовного дела допрошено свыше 80 человек, в том числе 57 потерпевших. Следственные действия продолжаются. Готовится ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовного дела. Они допрошены в качестве подозреваемых, свою причастность к инкриминируемому преступлению не отрицают", — отметил представитель ведомства.
Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. Погибли четыре человека, 11 госпитализировано. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.
В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.