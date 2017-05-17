В Волгограде следователи допросили более 80 человек по делу о взрыве газа

Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде

Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Следователи допросили более 80 человек, в том числе 57 пострадавших по делу о взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону.

Как сообщалось ранее, по подозрению в совершении преступления по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц" задержаны трое: владелец торгового павильона, его отец, нанявший работника для несанкционированных работ, а также сам работник. По местам их жительства уже проведены обыски, в ходе которых следователями изъята документация на ведение предпринимательской деятельности, а также ноутбук и черновые записи работника, в которых имеется информация о ранее проводимых им аналогичных работах.

"Всего в рамках расследования уголовного дела допрошено свыше 80 человек, в том числе 57 потерпевших. Следственные действия продолжаются. Готовится ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовного дела. Они допрошены в качестве подозреваемых, свою причастность к инкриминируемому преступлению не отрицают", — отметил представитель ведомства.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. Погибли четыре человека, 11 госпитализировано. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.