В Волгограде восстановили движение в районе дома, где взорвался газ

Машина, стоявшая во дворе во время взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

Машина, стоявшая во дворе во время взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Автомобильное движение в Волгограде, ограниченное после обрушения подъезда жилого дома в результате взрыва бытового газа, восстановлено; на месте происшествия работают 250 сотрудников полиции, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.

Движение гражданского транспорта было ограничено в районе проведения работ на месте обрушения дома в Волгограде. Сотрудники полиции регулировали пропуск спецтранспорта к месту проведения работ, а также обеспечивали сохранность имущества, оставленного жильцами в квартирах.

"Сегодня движение автотранспорта восстановлено по основным трассам. Ограничение на проезд действует только во дворах, где обеспечивается подъезд спецтехники к месту обрушения дома. На месте работают 250 сотрудников полиции и Росгвардии, которые обеспечивают сохранность имущества жителей дома, следят за порядком и помогают в восстановлении документов", — пояснил представитель ведомства.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир. Сообщалось о четырех погибших и одиннадцати пострадавших.