В Волгограде восстановили движение в районе дома, где взорвался газ

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Автомобильное движение в Волгограде, ограниченное после обрушения подъезда жилого дома в результате взрыва бытового газа, восстановлено; на месте происшествия работают 250 сотрудников полиции, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.
"Сегодня движение автотранспорта восстановлено по основным трассам. Ограничение на проезд действует только во дворах, где обеспечивается подъезд спецтехники к месту обрушения дома. На месте работают 250 сотрудников полиции и Росгвардии, которые обеспечивают сохранность имущества жителей дома, следят за порядком и помогают в восстановлении документов", — пояснил представитель ведомства.
Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир. Сообщалось о четырех погибших и одиннадцати пострадавших.