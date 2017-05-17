В Волгограде почти 600 человек ликвидируют последствия взрыва газа в доме

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Около 600 человек и 80 единиц техники привлечены к ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщил РИА Новости в среду представитель МЧС России.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Сообщалось о четырех погибших и 11 пострадавших. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.

"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 590 человек и 80 единиц техники, в том числе от МЧС России – 198 человек и 35 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуированные жильцы дома обеспечены горячим питанием. В пунктах временного размещения работают детские комнаты и социальные службы. Пострадавшим также оказывается медицинская и психологическая помощь. В одном ПВР на базе гостиницы размещены 14 человек. Остальные жители дома по собственному желанию убыли к родственникам и знакомым.

В среду планируется продолжение работ по разбору завалов и вывозу мусора, а также обследование дома диагностическим комплексом "Стрела-П" МЧС России.

Мобильный комплекс предназначен для определения прочностных характеристик зданий после взрывов и землетрясений. Последний раз комплекс использовался в марте 2016 года для инструментального обследования многоэтажного жилого дома в Москве, где взорвался газовый баллон. До этого он применялся летом 2014 года для проверки несущих конструкций тоннеля на Арбатско-Покровской линии московского метро, где сошли с рельсов три вагона поезда.