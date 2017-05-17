В Волгограде почти 600 человек ликвидируют последствия взрыва газа в доме

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Около 600 человек и 80 единиц техники привлечены к ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщил РИА Новости в среду представитель МЧС России.
"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 590 человек и 80 единиц техники, в том числе от МЧС России – 198 человек и 35 единиц техники", — сказал собеседник агентства.
В среду планируется продолжение работ по разбору завалов и вывозу мусора, а также обследование дома диагностическим комплексом "Стрела-П" МЧС России.
Мобильный комплекс предназначен для определения прочностных характеристик зданий после взрывов и землетрясений. Последний раз комплекс использовался в марте 2016 года для инструментального обследования многоэтажного жилого дома в Москве, где взорвался газовый баллон. До этого он применялся летом 2014 года для проверки несущих конструкций тоннеля на Арбатско-Покровской линии московского метро, где сошли с рельсов три вагона поезда.