В районе обрушения дома в Волгограде восстановили газоснабжение

Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Газоснабжение, отключенное после взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, восстановлено по временной схеме, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Региональные власти сообщили о четырех погибших и 11 госпитализированных. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.

По информации властей города, для обеспечения безопасности на время проведения поисково-спасательных работ на месте обрушения жилого дома в Советском районе Волгограда от центрального газоснабжения были отключены все близлежащие дома. Чтобы обеспечить газоснабжение потребителей, специалистам потребовалось проложить временную ветку газопровода. Без газоснабжения остались пять многоквартирных домов и нескольких частных домовладений в Советском районе.

"Газоснабжение в районе восстановлено. Все работы по подключению временного газопровода были завершены ночью, тогда же стали подключать к нему частные дома. Подключили почти все дома, остался последний дом на улице Панфиловской", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас проходит поквартирный обход, специалисты проверяют газовые приборы, после чего будет подключение последнего оставшегося дома.