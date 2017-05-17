Следователи назвали причину взрыва газа в доме в Волгограде

10:3617.05.2017
(обновлено: 10:38 17.05.2017)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Работы по подключению к водопроводу, в ходе которых в Волгограде взорвался газ и рухнул подъезд дома, проводились самовольно, сообщает в среду СК РФ.
"Четырнадцатого мая мужчина через интернет-сайт бесплатных объявлений нанял местного жителя для… подключения торгового павильона, принадлежащего его сыну, к городским сетям водоснабжения… Указанные работы проводились несанкционированно", — говорится в релизе.
По последним данным, в результате взрыва 12 квартир разрушены полностью, еще четыре — частично. Четыре человека погибли, 11 пострадали.
В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.