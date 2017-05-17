Следователи назвали причину взрыва газа в доме в Волгограде

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Работы по подключению к водопроводу, в ходе которых в Волгограде взорвался газ и рухнул подъезд дома, проводились самовольно, сообщает в среду СК РФ.

"Четырнадцатого мая мужчина через интернет-сайт бесплатных объявлений нанял местного жителя для… подключения торгового павильона, принадлежащего его сыну, к городским сетям водоснабжения… Указанные работы проводились несанкционированно", — говорится в релизе.

По последним данным, в результате взрыва 12 квартир разрушены полностью, еще четыре — частично. Четыре человека погибли, 11 пострадали.