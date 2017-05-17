После гибели четырех человек на пожаре в Хакасии возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 17 мая — РИА Новости. Следователи в Хакасии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели в результате пожара четырех человек, двое из которых дети, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК республики Светлана Павина.

По ее данным, пожар произошел в одной из квартир жилого дома по улице 40 лет Победы в поселке Балыкса.

"В результате погибли четверо человек: 45-летний мужчина, 40-летняя женщина и две ее дочери в возрасте четырех лет… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам)", — сказала Павина.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, идет осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы. Для установления причины смерти погибших и причины возгорания назначены необходимые экспертизы.