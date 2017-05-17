В Москве возбудили уголовное дело после ранения мужчины в кафе

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после ранения мужчины в кафе на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в понедельник вечером в кафе на севере Москвы, предположительно, из пистолета был ранен научный сотрудник.

"По данным следствия, вечером 15 мая 2017 года мужчина, находясь в одном из кафе по улице Зои и Александра Космодемьянских, произвел выстрел из неустановленного оружия в посетителя. Потерпевший с огнестрельным ранением головы был доставлен в медицинское учреждение", — сказала Иванова.

Она добавила, что столичные следователи возбудили дело по статье "покушение на убийство", сейчас проводятся мероприятия, направленные на задержание причастного к преступлению.