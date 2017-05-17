В Подмосковье возбудили дело по сообщениям СМИ о нарушении прав ветеранов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Московской области после выхода телесюжета о том, что участник Великой Отечественной войны и его жена, инвалид и ветеран тыла, живут в ветхом доме, сообщает Следственный комитет России.

По данным СК, в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что участник Великой Отечественной войны Владимир Ручкин и его супруга, ветеран тыла и инвалид, проживают в сельском поселении Луневское Солнечногорского района в ветхом жилье, непригодном для проживания.

Как установили следователи, Ручкин на основании Федерального закона "О ветеранах", имеющий право на получение жилья в первоочередном порядке, неоднократно обращался в сельскую администрацию с заявлениями поставить его на учет нуждающихся в жилых помещениях, признании нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также обследовании жилищных условий и признании их непригодными для проживания.

"Однако должностные лица администрации сельского поселения не приняли решения, предусмотренные законом, тем самым, ненадлежащим исполнили свои должностные обязанности вследствие недобросовестного отношения к службе, тем самым существенно нарушив права и законные интересы ветерана", — говорится в сообщении.