Найденные в Амурской области боеприпасы имеют маркировку "учебная"

ХАБАРОВСК, 17 мая – РИА Новости. Боеприпасы, обнаруженные в Амурской области, имеют маркировку "учебная" и, по предварительным данным, опасности не представляют, Восточный военный округ направит туда специалистов, сообщает пресс-служба ВВО в среду.

Ранее Амурский центр гражданской защиты и противопожарной безопасности (ГЗ и ПБ) сообщил, что около 50 противотанковых мин найдено недалеко от города Сковородино Амурской области. Прибытие группы разминирования из воинской части запланировано на 22 мая.

"Группа разминирования от мотострелкового соединения ВВО из поселка Екатеринославка (Амурская область) по заявке главы Сковородиского района в ближайшее время приступит к работам по обследованию найденных под Сковородино неустановленных боеприпасов. По предварительным данным, боеприпасы опасности не представляют, все имеют маркировку "учебная", — говорится в сообщении пресс-службы.