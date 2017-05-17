Найденные в Амурской области боеприпасы имеют маркировку "учебная"

ХАБАРОВСК, 17 мая – РИА Новости. Боеприпасы, обнаруженные в Амурской области, имеют маркировку "учебная" и, по предварительным данным, опасности не представляют, Восточный военный округ направит туда специалистов, сообщает пресс-служба ВВО в среду.
"Группа разминирования от мотострелкового соединения ВВО из поселка Екатеринославка (Амурская область) по заявке главы Сковородиского района в ближайшее время приступит к работам по обследованию найденных под Сковородино неустановленных боеприпасов. По предварительным данным, боеприпасы опасности не представляют, все имеют маркировку "учебная", — говорится в сообщении пресс-службы.