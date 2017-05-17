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Происшествия

Жильцов обрушившегося в Волгограде дома разместили в гостинице

Сюжет:
Взрыв газа в Волгограде (41)
09:4617.05.2017
(обновлено: 09:47 17.05.2017)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВо дворе жилого дома в Волгограде, в котором произошел взрыв бытового газаВо дворе жилого дома в Волгограде, в котором произошел взрыв бытового газа
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Четырнадцать человек размещены в гостинице после взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Установлены личности четырех погибших при взрыве газа в Волгограде
Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома №60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир. По данным региональных властей, погибли четыре человека, 11 госпитализированы. Из дома были эвакуированы 40 человек.

"Для эвакуированных жильцов дома развернуты два пункта временного размещения, в которых организовано горячее питание, работают детские комнаты, социальные службы, а также оказывается медицинская и психологическая помощь пострадавшим. В одном пункте временного размещения на базе гостиницы размещены 14 человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что остальные жители дома по собственному желанию разъехались по родственникам и знакомым.

Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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В МЧС уточнили число пострадавших при взрыве газа в Волгограде
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Волгоградской области приняла решения о всесторонней поддержке пострадавших, выплатах компенсаций из бюджета региона, а также выделении из маневренного фонда жителям пострадавших квартир временного жилья.

Вечером во вторник глава МЧС России Владимир Пучков провел заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором он поставил конкретные задачи по контролю за динамикой состояния здоровья пострадавших, находящихся в больницах Волгограда, и использованию телемедицины для оказания удаленной медицинской помощи и проведению консультаций по жизненным показаниям.

"В настоящее время на месте происшествия продолжается разбор завалов и вывоз мусора, на сегодня запланировано обследование дома диагностическим комплексом "Струна", — сообщили в МЧС.

К ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации привлечены более 420 человек и 60 единиц техники.

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© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ
Спасатели через балкон эвакуировали жильца обрушившегося дома в Волгограде
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Происшествия
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