Жильцов обрушившегося в Волгограде дома разместили в гостинице

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Четырнадцать человек размещены в гостинице после взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Для эвакуированных жильцов дома развернуты два пункта временного размещения, в которых организовано горячее питание, работают детские комнаты, социальные службы, а также оказывается медицинская и психологическая помощь пострадавшим. В одном пункте временного размещения на базе гостиницы размещены 14 человек", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что остальные жители дома по собственному желанию разъехались по родственникам и знакомым.
Вечером во вторник глава МЧС России Владимир Пучков провел заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором он поставил конкретные задачи по контролю за динамикой состояния здоровья пострадавших, находящихся в больницах Волгограда, и использованию телемедицины для оказания удаленной медицинской помощи и проведению консультаций по жизненным показаниям.
"В настоящее время на месте происшествия продолжается разбор завалов и вывоз мусора, на сегодня запланировано обследование дома диагностическим комплексом "Струна", — сообщили в МЧС.
К ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации привлечены более 420 человек и 60 единиц техники.