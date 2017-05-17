Жильцов обрушившегося в Волгограде дома разместили в гостинице

Во дворе жилого дома в Волгограде, в котором произошел взрыв бытового газа

Во дворе жилого дома в Волгограде, в котором произошел взрыв бытового газа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Четырнадцать человек размещены в гостинице после взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщает пресс-служба МЧС России.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома №60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир. По данным региональных властей, погибли четыре человека , 11 госпитализированы. Из дома были эвакуированы 40 человек.

"Для эвакуированных жильцов дома развернуты два пункта временного размещения, в которых организовано горячее питание, работают детские комнаты, социальные службы, а также оказывается медицинская и психологическая помощь пострадавшим. В одном пункте временного размещения на базе гостиницы размещены 14 человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что остальные жители дома по собственному желанию разъехались по родственникам и знакомым.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Волгоградской области приняла решения о всесторонней поддержке пострадавших, выплатах компенсаций из бюджета региона, а также выделении из маневренного фонда жителям пострадавших квартир временного жилья.

Вечером во вторник глава МЧС России Владимир Пучков провел заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором он поставил конкретные задачи по контролю за динамикой состояния здоровья пострадавших, находящихся в больницах Волгограда, и использованию телемедицины для оказания удаленной медицинской помощи и проведению консультаций по жизненным показаниям.

"В настоящее время на месте происшествия продолжается разбор завалов и вывоз мусора, на сегодня запланировано обследование дома диагностическим комплексом "Струна", — сообщили в МЧС.

К ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации привлечены более 420 человек и 60 единиц техники.