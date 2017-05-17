В Челябинске рейсовый автобус столкнулся с автомобилем

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Lada Priora в среду утром в Челябинске, в результате ДТП погиб один человек, сообщила пресс-служба городской службы спасения.
На место происшествие была направлена поисково-спасательная группа. Спасатели с помощью гидравлических инструментов деблокировали из легкового автомобиля пострадавшего водителя, мужчина получил серьезную травму ноги, уточняется в сообщении.
Водитель рейсового автобуса не пострадал, в момент ДТП в салоне пассажиров не было, добавляется в сообщении.