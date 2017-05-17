Экс-мэр Вихоревки подал в суд на губернатора Иркутской области

ИРКУТСК, 17 мая – РИА Новости. Бывший мэр Вихоревки Геннадий Пуляев подал иск в Иркутский областной суд с требованием признать незаконным решение губернатора Сергея Левченко об отстранении его от должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Иркутского областного суда.

"Иск от Геннадия Пуляева поступил в Иркутский областной суд во вторник. Иск принят к производству. Дата судебного заседания пока не назначена", сообщил представитель пресс-службы суда.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко с 10 мая отстранил от должности главу Вихоревского городского поселения Геннадия Пуляева. Это решение связано с длительными проблемами в сфере коммунального хозяйства территории. В частности, осенью 2016 года котельную не подготовили к началу отопительного сезона, и 50 многоквартирных домов остались без тепла. Чтобы не допустить размораживания оборудования, в городе ввели режим ЧС, это позволило использовать дополнительные ресурсы для выхода из кризиса.

На заседании региональной ассоциации мэров глава иркутского отделения "Единой России", спикер областного Законодательного собрания Сергей Брилка оценил отрешение Пуляева от должности как незаконное. "Юристы мне сделали справку, из нее следует, что отстранение от власти незаконное. Я думаю, что там будет суд",— сказал Брилка на заседании ассоциации.