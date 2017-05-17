В Бурятии площадь лесных пожаров составила 35 гектаров

КРАСНОЯРСК, 17 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии в среду составила 35 гектаров, однако единственный очаг локализован и ведется его дотушивание, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что на утро вторника в республике действовал один лесной пожар площадью 4 гектара. По данным ведомства, за сутки в республике ликвидировано 4 очага возгорания в Бичурском, Иволгинском, Северо-Байкальском районах, а также, один очаг в пригороде Улан-Удэ.

"На утро 17 мая в Бурятии зарегистрирован один лесной пожар в Еравнинском районе на общей площади 35 гектаров. На данный момент пожар локализован, ведется его дотушивание силами лесников, парашютистов-пожарных Забайкальской авиабазы охраны лесов, местных жителей и лесопользователей. К работе привлечена тяжелая и лесопожарная техника", — говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 158 очагов, площадь, пройденная огнем, составила около 14 тысяч гектаров. В прошлом году на ту же дату было зарегистрировано 217 возгораний на площади около 48 тысяч гектаров.