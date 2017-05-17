В Забайкалье площадь пожаров сократилась почти на 8% за ночь

КРАСНОЯРСК, 17 мая — РИА Новости. Площадь пожаров в Забайкальском крае за ночь сократилась почти на восемь процентов, сообщает министерство природных ресурсов региона.

По данным министерства, во вторник вечером в лесах Забайкальского края действовало пять пожаров на площади 86 гектаров и три пожара на площади 480 гектаров было локализовано.

"По состоянию на 08.00 17 мая на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 5 лесных пожаров в Красночикойском, Петровск-Забайкальском и Читинском районах близ н.п. Красный Чикой, Большая речка, Фомичево, Малета, Сохондо на площади 119 гектаров. Кроме того, пять лесных пожаров в Красночикойском, Могочинском, Петровск-Забайкальском и Хилокском районах близ населенных пунктов Байхор, Ямаровка, Амазар, Толбага, Харагун локализованы на площади покрытой лесом 399,5 гектаров", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в тушении участвует 278 человек и 36 единиц техники.