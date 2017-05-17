В Волгограде будут круглосуточно вести работы в районе рухнувшего дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Волгограде будут вестись круглосуточно, сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Люди, находящийся в медицинских учреждениях, проходят полное лечение. При необходимости из Волгограда могут вылететь самолеты МЧС, чтобы доставить пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Принято решение штабом по ликвидации ЧС о работе в круглосуточном режиме, будет вестись посменный режим работы на объекте с возможностью отдыха", — пояснил Бочаров.
Ранее сообщалось, что в доме 1958 года постройки были зарегистрированы 97 человек, в том числе шесть детей. Всего в доме было 45 квартир, 16 из которых повреждены взрывом. В поврежденных квартирах проживали 24 человека, среди них один ребенок.