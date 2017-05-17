В Волгограде будут круглосуточно вести работы в районе рухнувшего дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Волгограде будут вестись круглосуточно, сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. Три человека погибли и еще десять пострадали. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.

"Люди, находящийся в медицинских учреждениях, проходят полное лечение. При необходимости из Волгограда могут вылететь самолеты МЧС, чтобы доставить пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Принято решение штабом по ликвидации ЧС о работе в круглосуточном режиме, будет вестись посменный режим работы на объекте с возможностью отдыха", — пояснил Бочаров.

Ранее сообщалось, что в доме 1958 года постройки были зарегистрированы 97 человек, в том числе шесть детей. Всего в доме было 45 квартир, 16 из которых повреждены взрывом. В поврежденных квартирах проживали 24 человека, среди них один ребенок.