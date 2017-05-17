На Дальнем Востоке сгорело более 162 гектаров леса за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Площадь лесов, пройденных огнем за сутки на Дальнем Востоке, снизилась примерно в 5 раз – до 162 гектаров, следует из сообщения департамента лесного хозяйства по ДФО.

Во вторник сообщалось, что за сутки на Дальнем Востоке сгорело более 840 гектаров леса.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 14 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 24 очага… Площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 162,5 гектаров", — говорится в сообщении.

По данным департамента, к утру среды ликвидировано 12 пожаров. Продолжают гореть ещё 12: 9 в Хабаровском крае, по одному в Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Камчатском крае.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО возникло 807 лесных пожаров на площади 112,8 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе отмечено 701 пожаров на 675 тысячах гектаров.