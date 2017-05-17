В Волгограде быстро восстановят уничтоженные взрывом документы жильцов дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудники социальной и паспортных служб помогут оперативно восстановить уничтоженные взрывом документы жильцов дома в Волгограде, сообщили в региональной администрации.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Три человека погибли и еще десять пострадали. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.

"В настоящее время жильцы разрушенного дома находятся в гостинице, а также у родственников. В пункте временного размещения на базе школы № 106 пострадавших в данный момент нет. С 8:30 по мск там возобновят работу сотрудники социальной и паспортной служб, других ведомств, чтобы помочь гражданам оперативно восстановить утраченные документы и получить материальную помощь", — говорится в сообщении.

По плану жильцы дома № 60 по Университетскому проспекту, начиная с 12-00 по мск, смогут пройти в свои квартиры, чтобы взять документы и вещи первой необходимости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнул, что проход будет организован только с разрешения спасателей, при условии обеспечения безопасности людей.

Ранее сообщалось, что в доме 1958 года постройки были зарегистрированы 97 человек, в том числе шесть детей. Всего в доме было 45 квартир, 16 из которых повреждены взрывом. В поврежденных квартирах проживали 24 человека, среди них один ребенок.