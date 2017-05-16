Мужчина, покончивший с собой в воронежском банке, требовал деньги

ВОРОНЕЖ, 16 мая — РИА Новости. Следствие выяснило, что покончивший с собой в отделении банка в Воронеже мужчина требовал деньги, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

Ранее следствие сообщило, что начало процессуальную проверку по факту гибели мужчины в отделении Сбербанка в центре Воронежа. Подробности произошедшего правоохранительные органы не раскрывали.

"В рамках доследственной проверки… установлено, что 16 мая в 08 часов 50 минут в офисе банка, расположенного по адресу город Воронеж, улица Плехановская, дом 45, посетитель потребовал предоставить ему денежные средства. После прибытия группы быстрого реагирования, гражданин покончил жизнь самоубийством", — информирует следствие.

По его данным, личность погибшего установлена, — им оказался 57-летний житель общежития, расположенного на территории Ленинского района Воронежа.

Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, сумма, которую требовал в банке погибший, уточняется. Информацию местных СМИ, о том, что мужчина был гражданином Украины, собеседник агентства не подтвердил.