Установлены личности двух погибших при взрыве газа в доме в Волгограде

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Жительница дома и работник муниципальной службы, прибывший на вызов, погибли в результате взрыва бытового газа в доме в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель СУСК региона.

Днем во вторник в четырехэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по проспекту Университетскому Волгограда, произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов. На месте обнаружены тела трёх погибших, 14 человек пострадали.

"Личности двух погибших при взрыве газа в жилом доме установлены, ими оказались жительница дома и сотрудник муниципальной службы, прибывший по вызову. Предпринимаются меры по установке личности третьего погибшего, уже известно, что это мужчина", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении тел погибших назначена судебно-медицинская экспертиза.