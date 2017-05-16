В Волгограде завалы на месте взрыва будут разбирать до "последнего кирпича"

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спасатели намерены разбирать завалы на месте обрушения жилого дома в Волгограде до "последнего кирпича", чтобы убедиться в отсутствии там людей, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По последним данным, два человека погибли и еще восемь пострадали. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания.

"Будем разбирать (завалы) по последнего кирпича", — сказал собеседник агентства.

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Ранее представитель Южного регионального центра МЧС РФ сообщил, что при разборе конструкций дома спасатели периодически объявляют "минуты тишины". На месте ЧП продолжает работать межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области. Там же работают психологи центра медицины катастроф.

По информации властей, в обрушившемся доме 1958 года постройки проживали более 90 человек. После оценки состояния дома экспертами будет принято решение о дальнейшей судьбе дома.