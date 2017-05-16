В Волгограде завалы на месте взрыва будут разбирать до "последнего кирпича"
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спасатели намерены разбирать завалы на месте обрушения жилого дома в Волгограде до "последнего кирпича", чтобы убедиться в отсутствии там людей, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По последним данным, два человека погибли и еще восемь пострадали. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания.
"Будем разбирать (завалы) по последнего кирпича", — сказал собеседник агентства.
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LIVE: Последствия обрушения жилого дома в Волгограде
Ранее представитель Южного регионального центра МЧС РФ сообщил, что при разборе конструкций дома спасатели периодически объявляют "минуты тишины". На месте ЧП продолжает работать межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области. Там же работают психологи центра медицины катастроф.
По информации властей, в обрушившемся доме 1958 года постройки проживали более 90 человек. После оценки состояния дома экспертами будет принято решение о дальнейшей судьбе дома.
В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.