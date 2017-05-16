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Происшествия

В Волгограде завалы на месте взрыва будут разбирать до "последнего кирпича"

Сюжет:
Взрыв газа в Волгограде (30)
19:0416.05.2017
0500
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНа месте взрыва бытового газа в жилом доме в ВолгоградеНа месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спасатели намерены разбирать завалы на месте обрушения жилого дома в Волгограде до "последнего кирпича", чтобы убедиться в отсутствии там людей, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

На месте обрушения подъезда жилого дома в Волгограде. 16 мая 2017
© РИА Новости / Кирилл Брага
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При разборе завалов дома в Волгограде объявляют "минуту тишины"

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По последним данным, два человека погибли и еще восемь пострадали. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания.

"Будем разбирать (завалы) по последнего кирпича", — сказал собеседник агентства.

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LIVE: Последствия обрушения жилого дома в Волгограде

На месте обрушения подъезда жилого дома в Волгограде. 16 мая 2017
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Взрыв газа в Волгограде был слышен в радиусе 1,5 километра
Ранее представитель Южного регионального центра МЧС РФ сообщил, что при разборе конструкций дома спасатели периодически объявляют "минуты тишины". На месте ЧП продолжает работать межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области. Там же работают психологи центра медицины катастроф.

По информации властей, в обрушившемся доме 1958 года постройки проживали более 90 человек. После оценки состояния дома экспертами будет принято решение о дальнейшей судьбе дома.

Взрыв газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСпасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНа месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНа месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкЖильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.Во дворе жилого дома в Волгограде, в котором произошел взрыв бытового газа
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСогласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.Машина, стоявшая во дворе во время взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкРешение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.Во дворе жилого дома в Волгограде, в котором произошел взрыв бытового газа
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.
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