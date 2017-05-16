В ХМАО нашли тело восьмилетней девочки, пропавшей в ноябре прошлого года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая — РИА Новости. В городе Нягань (ХМАО) поисковики нашли тело 8-летней девочки, которая пропала в ноябре 2016 года после того, как ушла на прогулку к реке, сообщили РИА Новости в местной администрации.

Сразу после пропажи волонтерами и спасателями были изучены более 27 тысяч квадратных метров территории, однако после трех недель поисков работы были приостановлены до весны в связи с полным обследованием предполагаемой зоны утопления и началом ледостава.

Во вторник, через несколько дней после возобновления поисковой операции, удалось обнаружить пропавшую школьницу.

"Спасатели извлекли тело девочки из реки в районе Энергокомплекса", — уточнили в администрации.

По информации учреждения "Центроспас — Югория", группа, состоящая из двух человек, на резиновой лодке с мотором обследовала 28 километров вниз по течению реки, прежде чем найти тело.

Ранее Следственный комитет возбудил в связи с пропажей девочки уголовное дело по статье "убийство". Оно по-прежнему находится в стадии расследования — в ведомстве выясняют причины смерти школьницы.