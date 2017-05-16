Следователи допрашивают рабочих, причастных к взрыву дома в Волгограде

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Следователи допрашивают всех причастных к взрыву газа в жилом доме в Волгограде, в том числе рабочих, по чьей вине мог произойти взрыв, сообщил РИА Новости представитель СУ СК региона.

Во вторник, в 13:06 мск спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома №60 по Университетскому проспекту. По уточненным данным, два человека погибли и еще восемь пострадали. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания.

"Следователи сейчас допрашивают всех очевидцев, жильцов, а также всех, кто имеет отношение к производству работ, в результате которых, скорее всего и произошел взрыв. Там были задействованы рабочие сразу нескольких служб: вели трубопровод для подключения к городским сетям водоснабжения, а повредили газовый трубопровод, потому допрашивают всех", — пояснил собеседник агентства.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, по предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом, и после накопления газ взорвался.