Трое раненных при взрыве газа в Волгограде находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Трое из восьми пострадавших во время взрыва газа в Волгограде находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Во вторник, в 13.06 мск спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома №60 по Университетскому проспекту. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Восемь пострадавших, три из них находятся в тяжелом состоянии. К сожалению, два человека погибли", — сказал Бочаров в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что идут поисковые работы в разрушенном доме и подвале, поэтому точное количество пострадавших будет установлено позже. По его словам, вся необходимая помощь жителям оказывается. Кроме того, он рассказал, что судьба дома будет решена после полного обследования специалистами.