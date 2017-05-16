Взрыв газа в Волгограде мог произойти из-за незаконных работ на водоводе

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Взрыв газа в Волгограде, по предварительной версии, произошел из-за нарушения газопровода во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Во вторник, в 13.06 мск спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома № 60 по Университетскому проспекту. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, три человека погибли и еще восемь пострадали. Возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом. После накопления газ взорвался", — сказал Бочаров в эфире телеканала "Россия-24".

Он уточнил, что сейчас проводятся оперативно-следственные действия, в ходе которых будут установлены истинные причины и виновники происшествия.