Взрыв газа в Волгограде мог произойти из-за незаконных работ на водоводе

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Взрыв газа в Волгограде, по предварительной версии, произошел из-за нарушения газопровода во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом. После накопления газ взорвался", — сказал Бочаров в эфире телеканала "Россия-24".
Он уточнил, что сейчас проводятся оперативно-следственные действия, в ходе которых будут установлены истинные причины и виновники происшествия.