Суд оштрафовал члена "Открытой России" за незаконное проведения митинга

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 20 тысяч рублей координатору движения "Открытая Россия" (ОР) Марии Бароновой за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Она признана виновной в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП, суд назначил штраф 20 тысяч рублей", — сказал он. По словам адвоката, нарушением в случае Бароновой стало само проведение несанкционированной мероприятия.

Второго мая Баронову пригласили в ОВД "Китай-город" для беседы о несанкционированной акции, прошедшей 29 апреля. Позднее на сайте движения появилась информация, что в отношении нее составили административный протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП ("Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка проведения").

В тот день участие в несанкционированной акции в Москве приняли порядка 250 человек, нарушений общественного порядка не допущено, сообщало ГУ МВД России по столице.

Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" подало в мэрию Москву заявку на проведение 29 апреля массовой демонстрации. Власти согласовали мероприятие, изменив начальную точку маршрута со Славянской площади на проспект Сахарова. Они мотивировали это тем, что Славянская площадь не позволяет сосредоточить на ней одновременно большое количество людей. Организаторы акции отвергли предложение властей и через суд попытались настоять на своем варианте, но получили отказ.