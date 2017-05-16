В Петербурге мужчина напал на двух подростков из-за показаний после ДТП

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мужчина в Санкт-Петербурге ударил подростка и выстрелил из травматического оружия в ногу его брату из-за показаний по ДТП, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.

"Днем 15 мая 2017 года около станции метро "Удельная" неизвестный мужчина, предъявив претензии к 15-летнему подростку, являвшемуся очевидцем и давшим пояснения по поводу ДТП, произошедшего накануне на пересечении Ланского шоссе и Омской улицы с участием данного мужчины, ударил мальчика кулаком по лицу, а также выстрелил в ногу его 17-летнего родного брата из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба подростка были доставлены в медучреждение. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ. В настоящее время проводится следствие, устанавливается местонахождение подозреваемого, а также обстоятельства происшедшего.