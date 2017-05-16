В Петербурге мужчина напал на двух подростков из-за показаний после ДТП

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мужчина в Санкт-Петербурге ударил подростка и выстрелил из травматического оружия в ногу его брату из-за показаний по ДТП, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.
Отмечается, что оба подростка были доставлены в медучреждение. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ. В настоящее время проводится следствие, устанавливается местонахождение подозреваемого, а также обстоятельства происшедшего.