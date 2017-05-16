Взрыв в доме в Волгограде был слышен в радиусе 1,5 километра

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Рядом с частично обрушившимся из-за взрыва бытового газа домом в Волгограде сильно пахло газом, взрыв был слышен в полутора километрах, рассказали РИА Новости очевидцы.

"В 12.00 проезжал мимо, этот участок был отгорожен лентой и стояла аварийная машина, запах газа я чувствовал даже на светофоре. Находился примерно в 20 метрах от дома, от дороги до дома было метров пять", — рассказал житель Волгограда Николай Шкарупа.

"Я находился у себя дома (микрорайон Родниковая долина) в полутора километра от остановки, где был взрыв. Семьей начали обедать, услышали громкий хлопок, смутило то, что было сильное давление. Как оказалось, от взрывной волны… Выглянули в окно и не видели панику среди прохожих", — рассказал житель Волгограда Роман Блинов.

"В 13:20 я был около дома, и уже начали съезжаться пожарные расчеты. Полиция стала оцеплять периметр, нас выгнали за ограду. Далее приехал бульдозер и стал разгребать развалы, после чего при мне увезли двух пострадавших на скорой помощи", — рассказал очевидец Семен Тирбах.

Очевидцы происшествия также пишут в соцсетях, что движение рядом с частично обрушившимся домом перекрыто, дорожно-патрульная служба регулирует движение на перекрестке. Очевидцы также сообщают о выбитых в соседних домах стеклах.

Часть жилого дома рухнула во вторник днем на Университетском проспекте в Волгограде, есть погибшие и пострадавшие.